Prego San Carlo Acutis per mia figlia Antonella Clerici le preghiere per Maelle
Antonella Clerici ha raccontato di aver trovato un punto di riferimento spirituale in Carlo Acutis, il giovane morto a 15 anni nel 2006 per una leucemia fulminante. La conduttrice, che lo scorso anno aveva fatto visita alla sua tomba ad Assisi, è tornata a parlare del legame che sente con il ragazzo recentemente santificato da papa Leone. In un’intervista al settimanale Oggi ha spiegato quanto la preghiera legata alla sua figura le sia di conforto, soprattutto nei momenti più complessi della sua vita: “È il mio santo del cuore”, ha detto, “me lo sento sempre vicino. E ne ho proprio bisogno dato che – in una vita precedente – penso di essere stata una strega, pure bruciata viva”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prega insieme a noi San Carlo Acutis! Invia la tua richiesta di preghiera https://www.assisisantuariospogliazione.it/richieste-di-preghiera/ - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Clerici e quel regalo speciale alla figlia Maelle: "Prego San Carlo Acutis di proteggerla" - La conduttrice racconta la sua devozione per il 15enne definito "l'influencer di Dio" e santificato lo scorso settembre ... Lo riporta today.it
Mostra di San Acutis a Trebisacce: la semplicità di un giovane santo - A Trebisacce, nell’Alto Ionio cosentino, la parrocchia Santi Vincenzo Ferrer e San Carlo Acutis, guidata da don Francesco Rizzi, ospita fino al 30 novembre una mostra interamente dedicata ... Come scrive ecodellojonio.it
Antonella Clerici prega sulla tomba di Carlo Acutis dopo l’operazione per il tumore/ “Mi ha dato conforto” - Antonella Clerici in Umbria per dire grazie a San Francesco e al Beato Carlo Acutis, dopo aver superato i suoi problemi di salute legati ad un tumore benigno. Si legge su ilsussidiario.net
Antonella Clerici prega sulla tomba di Carlo Acutis ad Assisi: “Avevo fatto una promessa” - Antonella Clerici ha fatto un viaggio spirituale ad Assisi, spinta dalla sua profonda devozione per il Beato Carlo Acutis. Come scrive ilfattoquotidiano.it
A Trebisacce la mostra su Carlo Acutis: un esempio per i ragazzi di oggi - Nella parrocchia Santi Vincenzo Ferrer e San Carlo Acutis l’esposizione dedicata al giovane beato, visitabile fino al 30 novembre. Segnala cosenzachannel.it
Le borse di studio in memoria di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati della Fondazione Gesuiti Educazione - economica, desiderano studiare secondo la visione del progetto educativo dei gesuiti. Come scrive blogsicilia.it