Prego San Carlo Acutis per mia figlia Antonella Clerici le preghiere per Maelle

Antonella Clerici ha raccontato di aver trovato un punto di riferimento spirituale in Carlo Acutis, il giovane morto a 15 anni nel 2006 per una leucemia fulminante. La conduttrice, che lo scorso anno aveva fatto visita alla sua tomba ad Assisi, è tornata a parlare del legame che sente con il ragazzo recentemente santificato da papa Leone. In un'intervista al settimanale Oggi ha spiegato quanto la preghiera legata alla sua figura le sia di conforto, soprattutto nei momenti più complessi della sua vita: "È il mio santo del cuore", ha detto, "me lo sento sempre vicino. E ne ho proprio bisogno dato che – in una vita precedente – penso di essere stata una strega, pure bruciata viva".