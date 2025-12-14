Stasera in diretta su Rai 1, il Teatro del Casinò di Sanremo ospita la finale di Sanremo Giovani 2025, segnando anche l'inizio del Festival di Sanremo 2026. I 30 big in gara annunceranno i titoli delle loro canzoni, aprendo ufficialmente la stagione musicale più attesa dell'anno.

© Amica.it - Sarà Sanremo stasera in tv su Rai 1 è la finale di Sanremo Giovani 2025. I 30 big in gara al Festival annunciano i titoli delle loro canzoni

Sarà Sanremo è la serata speciale che chiude un cerchio e al tempo stesso ne apre un altro. In prima serata su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, proprio stasera va in scena l’ultimo atto di Sanremo Giovani 2025 e al tempo stesso il primo atto del Festival 2026: ci saranno i 30 Big, tutti insieme per la prima volta. E verranno selezionati i due giovani talenti che faranno parte delle Nuove Proposte, a febbraio. A condurre, Gianluca Gazzoli e, ovviamente il padrone di casa del Festival: Carlo Conti. Sarà Sanremo in tv, in streaming, in radio. L’appuntamento è fissato per oggi, domenica 14 dicembre, alle 21. Amica.it

Per chi Sarà Sanremo? Tutto sulla finale di Sanremo Giovani stasera in diretta tv: ci sono anche i BIG - A che ora inizia stasera Sarà Sanremo, la finale di Sanremo Giovani 2025, e dove vederla in diretta: attenzione, ci sono anche i BIG. msn.com