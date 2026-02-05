Perché le diete smettono di funzionare? Trovare l’equilibrio rispettando il proprio corpo

La maggior parte delle persone inizia un percorso di perdita di peso con entusiasmo, vedendo subito risultati positivi. Ma poi, spesso, i progressi si fermano e la bilancia si blocca. La dottoressa Giada Piazzini, nutrizionista di Bergamo, spiega che molte di queste diete smettono di funzionare perché il corpo si adatta, rallentando il metabolismo. Alla lunga, mantenere il peso e rispettare il proprio corpo diventa più difficile.

Bergamo. Da uno studio della dottoressa Giada Piazzini, dietista della MindFit Clinic con laurea magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana, molte persone, quando iniziano un percorso dietetico con l’obiettivo di perdere peso, ottengono inizialmente risultati molto incoraggianti: il peso diminuisce in modo soddisfacente e questo rappresenta una forte motivazione a continuare. Tuttavia, in una buona parte dei casi, a un certo punto sembra che la dieta “smetta di funzionare”: la perdita di peso si blocca e i sacrifici richiesti non appaiono più proporzionati alle poche soddisfazioni che arrivano e ai risultati che scarseggiano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Dieta

Da oltre 25 anni, le bocche più desiderate non smettono di attirare l’attenzione, nemmeno quella di Harry Styles.

Uno studio recente analizza gli effetti delle diete vegane e vegetariane su bambini e adolescenti, evidenziando i benefici potenziali e l'importanza di un equilibrio alimentare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bergamo Dieta

Perché le diete smettono di funzionare? Trovare l’equilibrio rispettando il proprio corpoLa dottoressa Piazzini: La vera chiave del successo sta nell’equilibrio, solo così il cambiamento diventa reale, sostenibile e duraturo ... bergamonews.it

Perché l’Effetto Yo-Yo Blocca il DimagrimentoScopri perché l'Effetto Yo-Yo blocca il dimagrimento e come evitarlo per un percorso di perdita di peso efficace. microbiologiaitalia.it

Molti pazienti passano da un esame all’altro senza mai trovare la vera causa dei propri sintomi. Il punto è che l’intestino non si cura solo con farmaci e diete standard, ma con un approccio più profondo e personalizzato. 1) Non è solo colon irritabile: a parte ch facebook