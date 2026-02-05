Perché Fabrizio Corona ha denunciato Mediaset

Fabrizio Corona ha deciso di presentare denuncia contro Mediaset per tentata estorsione, o almeno questa è l’accusa che ha mosso. Corona ha spiegato di aver agito perché si sente minacciato e chiede che si faccia luce su eventuali comportamenti illeciti. La vicenda si sta sviluppando in tribunale e le indagini sono in corso. Corona ha anche detto che non esclude altre ipotesi di reato da parte di Mediaset, che ora dovrà rispondere alle accuse.

Fabrizio Corona ha denunciato Mediaset per tentata estorsione «o per qualunque altro reato che la Procura vorrà ravvisare». L’ha annunciato Ivano Chiesa, legale di fiducia dell’ex re dei paparazzi, dopo che l’azienda avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche avvertendo i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona. In sostanza, se quest’ultimo accusasse e diffamasse Mediaset e chi ne fa parte durante le serate nei locali, anche i gestori dovrebbero risponderne legalmente. In un intervento registrato su Instagram, l’avvocato Chiesta ha spiegato che l’iniziativa di Mediaset «è una cosa molto grave e non ha fondamento», perché «un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Mediaset ha presentato una denuncia presso la procura di Milano contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori di alcune trasmissioni televisive.

