mediaset ha denunciato fabrizio corona

Mediaset ha presentato una denuncia presso la procura di Milano contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e ai conduttori di alcune trasmissioni televisive. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti lesivi dell’immagine e della reputazione dell’azienda, sollevando un dibattito sulla tutela della professionalità e del rispetto nei confronti dei protagonisti dello spettacolo e dei media.

Mediaset ha denunciato in procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. Mediaset ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane Dopo la pubblicazione delle due puntate di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha denunciato un “ sistema Signorini ” per entrare nella casa del Grande Fratello e la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente che ha accusato il noto conduttore di violenza sessuale ed estorsione, Fanpage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset: l'azienda chiede di vietargli i socialMediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai dirigenti dell’azienda e a conduttori di alcune trasmissioni televisive.

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce, chiesto il divieto di usare i socialMediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce, in seguito alle recenti vicende legate al caso Signorini.

