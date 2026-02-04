Fabrizio Corona spiega perché Gerry Scotti non lo ha denunciato. Corona rivela che Scotti non l'ha querelato perché ci sono video che mostrano Scotti mentre palpa alcune ragazze. Corona dice di averli, e per questo Scotti ha preferito evitare cause legali. La vicenda resta aperta e il confronto tra i due continua a tenere banco.

Fabrizio Corona torna a sfidare Gerry Scotti e rivela che, per quelle dichiarazioni, Scotti non lo avrebbe querelato. Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, in onda su Canale 21, l’ex re dei paparazzi ha fornito una sua interpretazione dei fatti, spiegando i motivi che avrebbero spinto il volto de La ruota della fortuna a evitare di rivolgersi alla giustizia: “ Gerry Scotti non mi ha denunciato, sai perché? Perché se vai in aula e quello che accusi ti porta le prove fai una figura di mer**. Si chiama exceptio veritatis, quindi meglio se non denuncia. Dopo quello che è successo, ha rilasciato un’intervista al Corriere e non ha fatto un mea culpa, si è dispiaciuto per le ragazze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona rivela perché Gerry Scotti non l’ha denunciato: “Ci sono i video che palpeggia le ragazze”

