Percassi a Mediaset | La finale persa contro la Juve è ancora nella nostra memoria Non pensavamo di riuscire a prendere Raspadori ma…

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Juventus. Ha ricordato la finale persa contro i bianconeri, ancora viva nella memoria dei tifosi bergamaschi, e ha ammesso di aver avuto difficoltà a convincere Raspadori a lasciare il Napoli. Ora, però, si concentra sulla partita e sulla possibilità di ottenere una vittoria che possa cancellare quel ricordo amaro.

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha voluto dire la sua prima del match di Coppa Italia contro la Juventus. Intervenuto nel corso del prepartita di Atalanta Juventus, il dirigente della Dea, Luca Percassi, ha presentato così la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. OBIETTIVO COPPA ITALIA – « È normale che quella finale persa contro la Juventus sia ancora nella nostra memoria, ma non la viviamo come un'ossessione. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per l'Atalanta, a prescindere dall'avversario.

