Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo Napoli e Atalanta su di lui Sky Sport

Da ilnapolista.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raspadori ha raggiunto un accordo con la Roma, ma la trattativa resta in sospeso mentre Napoli e Atalanta manifestano interesse. Secondo Sky Sport, il calciatore sta valutando le proposte e prende tempo prima di prendere una decisione definitiva. La situazione rimane in evoluzione, con tutte le parti in attesa di sviluppi futuri.

Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo, Napoli e Atalanta su di lui. È quel che dice Sky Sport al Club condotto da Fabio Caressa. Raspadori continua a prendere tempo, dicono a Sky. «Si è accordato economicamente con la Roma ma non ha ancora detto sì, la Roma attende una risposta che però continua a non arrivare. Caressa: «Sembra evidente che stia prendendo tempo, evidentemente aspetta qualcun altro» Dicono ancora a Sky Sport: Il Napoli c’è ma non ha un accordo con l’Atletico e dovrebbe prima cedere qualcuno, sembra più possibile Lucca che Lang, al momento non c’è una imminente uscita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

