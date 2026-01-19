Bob Hanning commenta la situazione della pallamano italiana, sottolineando la delusione per la sconfitta contro l’Ungheria e la perdita di chance ai Campionati Europei 2026. Nonostante la battuta d’arresto, l’allenatore evidenzia la possibilità di raggiungere una seconda finale contro la Polonia, mantenendo viva la speranza di risultati importanti per la squadra italiana.

L’ Italia si arrende anche all’Ungheria dopo la netta sconfitta iniziale con l’Islanda e viene ufficialmente eliminata dai Campionati Europei di pallamano 2026. Gli azzurri hanno tenuto testa alla forte selezione magiara per 45 minuti sul campo svedese di Kristianstad, pagando dazio nel quarto d’ora conclusivo (decisive le sette parate del portiere Laszlo Bartucz subentrato al titolare Palasics) e cedendo ai quinti classificati della precedente rassegna continentale con il punteggio di 32-26. “ È stata una partita molto dura e non era facile arrivare con la testa giusta, perché dovevamo lasciarci alle spalle il risultato della partita contro l’Islanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Bob Hanning: “La sconfitta ci rattrista, ma contro la Polonia ci sarà la nostra seconda finale”

Leggi anche: Pallamano, Bob Hanning verso il test contro la Francia: “Vogliamo lavorare sull’attacco. Partita che ci farà crescere

Pallamano, Bob Hanning: “Vittoria positiva, ma dobbiamo fare di più pensando agli Europei”

Dopo la vittoria per 35-34 sulla Romania nelle prime amichevoli di preparazione, l’Italia di pallamano si concentra sui prossimi passi in vista degli Europei 2026. L’obiettivo è migliorare le prestazioni e rafforzare la squadra, mantenendo un approccio equilibrato e mirato. La partita ha evidenziato segnali positivi, ma anche la necessità di ulteriori miglioramenti in vista del torneo continentale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pallamano, Bob Hanning: “La sconfitta ci rattrista, ma contro la Polonia ci sarà la nostra seconda finale” - L'Italia si arrende anche all'Ungheria dopo la netta sconfitta iniziale con l'Islanda e viene ufficialmente eliminata dai Campionati Europei di pallamano ... oasport.it