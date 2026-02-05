Briga si prepara a diventare papà. Ha raccontato di aver già montato il fasciatoio e di seguire tutte le tradizioni per la nascita della figlia, anche se non può ancora mettere la culla. Il cantante ha spiegato di desiderare che la bambina cresca lontano dalla tecnologia e ha condiviso un brano, “Sognatori”, che parla proprio del suo sogno di diventare padre e di costruire una famiglia.

Briga ha pubblicato un brano speciale dal titolo “Sognatori”, che racchiude il desiderio di diventare genitori, di poter coronare la propria storia d’amore con una piccola, di crescere una creatura da poter amare. È la fotografia del Mattia insieme a sua moglie Arianna. Il brano rivela così il loro sogno di diventare genitori, che presto diventerà realtà. “Sono al settimo cielo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, l’arrivo di questa bambina è un premio al nostro non desistere e non abbatterci. – ha detto Briga all’Adnkronos- Ho voluto scrivere un pezzo sulla difficoltà che abbiamo avuto nel concepire la nostra bambina che nascerà a inizio aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per mia figlia stiamo preparando tutto con la giusta scaramanzia. La culla non la puoi montare prima, ma il fasciatoio l’ho già montato. Vorrei crescesse lontano dalla tecnologia”: Briga presto papà

Approfondimenti su Briga Pa|

Carlos Alcaraz si prepara agli Australian Open del 2026 con ambizione e determinazione.

Enrica Bonaccorti ha condiviso il suo percorso di lotta contro il tumore al pancreas, affrontando con coraggio le sfide della malattia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Briga Pa|

Argomenti discussi: Raffaella Fico compie 38 anni, la dolce lettera della figlia Pia; Siamo fatti per qualcosa di più grande. La storia di Valentina e Gabriele e della piccola Megghi -; Bimbi negletti: Non è vero, ridateci i figli, l’appello di due genitori cui sono stati allontanati i bambini; Alessandro Tersigni: Io e mia moglie stiamo insieme dal 2008, mi sono innamorato la prima volta che l'ho vista.

Matteo Giunta: Mia figlia colpita da tre virus. Genitori senza tutele sul lavoro, gli asili diventano parcheggiMatteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, commenta a Fanpage.it il ricovero della figlia Matilde e le polemiche sollevate dal suo sfogo social sui genitori irresponsabili. Il racconto dei giorni ... fanpage.it

Salve. Vorrei trasformare questa stanza in una cameretta per mia figlia di 5 anni. Per favore, suggeritemi qualcosa di adatto, considerando che la vorrei con un letto singolo e un armadio non più grande di 4 ante (un armadio per bambini non alto). Grazie mille facebook