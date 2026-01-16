Australian Open Alcaraz sfida Sinner e ‘snobba’ la scaramanzia | Ho già scelto il tatuaggio per la vittoria

Carlos Alcaraz si prepara agli Australian Open del 2026 con ambizione e determinazione. Nonostante le consuete esitazioni legate alla scaramanzia, il tennista spagnolo ha già scelto il tatuaggio simbolo della vittoria. La sfida contro Sinner si avvicina, e Alcaraz si presenta con un approccio diretto e deciso, puntando a un risultato importante senza lasciarsi condizionare da superstizioni o paure.

(Adnkronos) –Carlos Alcaraz non si nasconde. Nel 2026 punta al successo agli Australian Open e non vuol saperne nemmeno della scaramanzia: “Questo è il mio traguardo principale. È il mio primo torneo – ha detto da Melbourne, nel media day dedicato agli atleti – e il mio obiettivo più grande. Sarà molto interessante vedere i risultati della preparazione, penso di aver fatto un buon lavoro ed essere in forma. Ho fame, non vedo l’ora di vincere questo titolo. Il tatuaggio che farò per la vittoria? Sarà un canguro. Probabilmente sul polpaccio”. Alcaraz è poi tornato sulla separazione con lo storico coach Juan Carlos Ferrero: “Ho costruito la mia squadra, praticamente la stessa dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

