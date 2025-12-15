Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas | Non ho tantissime speranze ma non sono disperata Mia figlia Verdiana è la mia vera forza

Enrica Bonaccorti ha condiviso il suo percorso di lotta contro il tumore al pancreas, affrontando con coraggio le sfide della malattia. In una recente intervista, ha parlato delle difficoltà incontrate con la chemioterapia e della forza che trova nel supporto della figlia Verdiana. Un racconto di resilienza e determinazione di fronte a una diagnosi complessa.

Non è una frase costruita. Non è una frase detta per ottenere compassione. È una frase che nasce quando hai già fatto pace con la verità, anche se fa male. A Verissimo, Enrica Bonaccorti non racconta una battaglia spettacolarizzata, né cerca parole ad ef - facebook.com facebook

