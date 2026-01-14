Ezio Manzini presenta a Bari ‘Fare assieme Una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi’
Giovedì 15 gennaio a Bari, Ezio Manzini presenta ‘Fare assieme. Una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi’. Insieme a Michele d'Alena, l'autore approfondisce come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa contribuire a sviluppare servizi pubblici più efficaci e sostenibili. L'evento offre uno spunto di riflessione sulle opportunità offerte dalla partecipazione collettiva per il miglioramento delle comunità.
Giovedì 15 gennaio Ezio Manzini, coautore insieme a Michele d'Alena del libro dal titolo "Fare assieme. Una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi" (Egea edizioni), sarà ospite a Bari nella sede di Post Factory per presentare il suo libro e discutere dei temi ad esso collegati.
