Ezio Manzini presenta a Bari ‘Fare assieme Una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi’

Giovedì 15 gennaio a Bari, Ezio Manzini presenta ‘Fare assieme. Una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi’. Insieme a Michele d'Alena, l'autore approfondisce come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa contribuire a sviluppare servizi pubblici più efficaci e sostenibili. L'evento offre uno spunto di riflessione sulle opportunità offerte dalla partecipazione collettiva per il miglioramento delle comunità.

