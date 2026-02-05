Servizio in ufficio | da viale con escrementi a piazza con persone che dormono

Questa mattina i residenti di piazza Cambiaghi a Monza si sono svegliati ancora una volta in una situazione complicata. L’area è invasa dai rifiuti e da escrementi, mentre sulla piazza si vedono persone che dormono all’aperto. Il degrado cresce e rende difficile vivere e lavorare in quella zona. Le autorità devono intervenire subito per sistemare le cose.

**** Quello di piazza Cambiaghi a Monza è un luogo che, a causa del degrado urbano, non consente più l'accesso tranquillo all'ufficio. «Per entrare in ufficio dobbiamo fare lo slalom tra escrementi e gente che dorme per terra», dice un imprenditore, che lavora nel quartiere e che non riesce a entrare nella propria sede senza farne l'ingresso su un percorso difficile, pieno di ostacoli. È un problema ormai noto, in parte risolto, ora riaperto. La piazza, che si trova a soli pochi metri dal Duomo e dove è stata recentemente ristrutturato il parcheggio, è tornata a essere un punto di transito per senzatetto e persone senza tetto.

