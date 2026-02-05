Per Casantini un nuovo tempio della dolcezza pieno di folla all' inaugurazione | FOTO

La storica pasticceria Casantini ha riaperto i battenti in via Cairoli, questa volta in un locale più grande e moderno. All’inaugurazione c’era molta gente, pronta a scoprire il nuovo spazio dedicato alla dolcezza. La strada si è riempita di sorrisi e di chiacchiere mentre i clienti assaporavano le novità del locale appena aperto.

Via Cairoli ritrova il suo splendore e lo fa nel segno della dolcezza. La storica pasticceria Casantini ha ufficialmente aperto le porte della sua nuova casa al civico 14, lasciando i vecchi spazi per trasferirsi in un locale più ampio, moderno e decisamente ambizioso. Un trasloco di pochi metri.

