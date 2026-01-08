Casantini chiude a via Cairoli e alla Quercia la storica pasticceria trasloca | VIDEO e FOTO

La pasticceria Casantini di Viterbo chiude temporaneamente i punti vendita di via Cairoli e via Quercia per focalizzarsi su un nuovo progetto. La decisione mira a consolidare le attività e migliorare l’offerta, mantenendo alta la qualità che da sempre contraddistingue il marchio. L’azienda ringrazia la clientela per la fiducia e annuncia aggiornamenti prossimamente.

La pasticceria Casantini di Viterbo chiude le serrande di due punti vendita per concentrare tutte le energie in un nuovo ambizioso progetto. Le saracinesche si sono abbassate contemporaneamente il 6 gennaio nello storico laboratorio di via Cairoli e nel locale più moderno della Quercia.

