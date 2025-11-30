Silvia Toffanin stizzita da Diego Dalla Palma a Verissimo | Avrei voluto mia madre in vita un giorno in più

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Dalla Palma ospite di Verissimo ha parlato della sua volontà di morire prima della vecchiaia. Silvia Toffanin, indispettita dalle sue parole, si è così rivolta a lui: "Avrei voluto che mia madre vivesse un giorno in più, un'ora in più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

