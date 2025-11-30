Silvia Toffanin stizzita da Diego Dalla Palma a Verissimo | Avrei voluto mia madre in vita un giorno in più

Diego Dalla Palma ospite di Verissimo ha parlato della sua volontà di morire prima della vecchiaia. Silvia Toffanin, indispettita dalle sue parole, si è così rivolta a lui: "Avrei voluto che mia madre vivesse un giorno in più, un'ora in più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Bentornati a #Verissimo La nostra Silvia Toffanin vi aspetta ORA su #Canale5 e in streaming su @mediasetinfinity con una nuova puntata! - facebook.com Vai su Facebook

#Verissimo: Evelina Sgarbi torna da Silvia Toffanin. Tutti gli ospiti del weekend Attesi nel talk del weekend di Canale 5 anche Eda Ece (Forbidden Fruit), Roberto Bolle e Asia Argento. Ecco tutti gli ospiti Vai su X

Silvia Toffanin stizzita da Diego Dalla Palma a Verissimo: “Avrei voluto mia madre in vita un giorno in più” - Silvia Toffanin, indispettita dalle sue parole, si è così rivolta a lui: “Avrei voluto che mia madre ... Come scrive fanpage.it

Verissimo, Diego Dalla Palma: "Ho programmato la mia morte". E Silvia Toffanin lo affronta - Così Diego Dalla Palma ospite oggi a Verissimo ha parlato della sua scelta di porre fine alla sua ... Si legge su msn.com

Diego Dalla Palma a Verissimo: “Rinuncio a una parte finale della mia vita”. Toffanin: “Presuntuoso” - Diego Dalla Palma racconta a “Verissimo” la sua scelta di programmare la sua morte prima degli 80 anni. Da dilei.it