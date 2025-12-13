Gudmundsson ha saputo della denuncia mentre si allenava | Mia madre mi ha chiamato sei volte

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gudmundsson, accusato di cattiva condotta sessuale, ha appreso della denuncia durante un allenamento. Nonostante sia stato successivamente scagionato, il processo ha influenzato la sua carriera, portando Inter e Juve a ritirarsi. La vicenda ha suscitato grande attenzione e ripercussioni nel mondo dello sport.

Gudmundsson è stato scagionato dalle accuse di cattiva condotta sessuale, ma il processo ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera: "Inter e Juve si sono ritirate". Fanpage.it

gudmundsson ha saputo denunciaGudmundsson ha saputo della denuncia mentre si allenava: “Mia madre mi ha chiamato sei volte” - Gudmundsson è stato scagionato dalle accuse di cattiva condotta sessuale, ma il processo ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera: "Inter ... fanpage.it

gudmundsson ha saputo denunciaGudmundsson: "Prima del processo parlavo con Inter, Juventus e non solo, ma si sono ritirate" - Intervenuto al podcast Chess after Dark, il numero 10 della Fiorentina Albert Gudmundsson ha ricordato il momento in cui ha saputo dell'avvio del processo a suo carico per cattiva condotta sessuale, ... msn.com

Immagine generica