Gudmundsson ha saputo della denuncia mentre si allenava | Mia madre mi ha chiamato sei volte

Gudmundsson, accusato di cattiva condotta sessuale, ha appreso della denuncia durante un allenamento. Nonostante sia stato successivamente scagionato, il processo ha influenzato la sua carriera, portando Inter e Juve a ritirarsi. La vicenda ha suscitato grande attenzione e ripercussioni nel mondo dello sport.

Gudmundsson è stato scagionato dalle accuse di cattiva condotta sessuale, ma il processo ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera: "Inter e Juve si sono ritirate". Fanpage.it Gudmundsson ha saputo della denuncia mentre si allenava: “Mia madre mi ha chiamato sei volte” - Gudmundsson è stato scagionato dalle accuse di cattiva condotta sessuale, ma il processo ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera: "Inter ... fanpage.it

Gudmundsson: "Prima del processo parlavo con Inter, Juventus e non solo, ma si sono ritirate" - Intervenuto al podcast Chess after Dark, il numero 10 della Fiorentina Albert Gudmundsson ha ricordato il momento in cui ha saputo dell'avvio del processo a suo carico per cattiva condotta sessuale, ... msn.com

GUÐMUNDSSON: "DECISIVO MA... PIGRO!" ???? #Fiorentina #Gudmundsson #ForzaViola #radio #violafun - facebook.com facebook