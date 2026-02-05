penso ancora alle urla e ai morti in terra la 18enne sopravvissuta alle fiamme di crans montana

Una giovane di 18 anni ha ripercorso quei momenti terribili a un mese dall’incendio di Crans-Montana. Ricorda ancora le urla, il calore delle fiamme e le persone che trovava senza sensi o già morte sul pavimento. La ragazza è sopravvissuta alle fiamme, ma i ricordi di quella notte brutale restano vivi nella sua mente.

“Un mese dopo penso ancora al fuoco, alle grida, alle persone sul pavimento che erano prive di sensi o morte”. Queste le parole al quotidiano Blick di Roze, svizzera di 18 anni, che è rimasta in coma per 18 giorni dopo l’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. Dopo oltre un mese è stata dimessa dall’ospedale belga dove era stata trasportata in estrema emergenza a causa delle ustioni di terzo grado su un’ampia porzione del proprio corpo e, infatti, per lei ora il calvario non è ancora finito, perché, per quanto vicina a casa, dovrà continuare il ricovero. Si trova ora ricoverata nell’ospedale di Morges, nel Canton Vaud, per proseguire con le cure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

Approfondimenti su Crans Montana urla

Una ragazza di 18 anni ricorda ancora con shock quei momenti di terrore a Crans-Montana.

Jessica Moretti non ci ha aiutato, piangeva per il bar.

Ultime notizie su Crans Montana urla

Penso ancora alle urla e ai morti in terra. Il racconto della 18enne sopravvissuta alle fiamme di Crans-MontanaRoze ha trascorso l’ultimo mese in un ospedale belga, dove è stata anche 18 giorni in coma. Ora finalmente è tornata in Svizzera: Quando ne risponderanno i Moretti? ... msn.com

Pirozzi: Ad Amatrice ho perso 239 amici. La notte penso ancora alle urla delle persone sotto le macerieSergio Pirozzi ha chiuso in un cassetto la felpa di Amatrice e la fascia tricolore. Nella sua vita è tornato a esserci soltanto il calcio: Ora indosso la divisa della Lucchese. Ho ripreso ad allenare ... gazzetta.it

“Non la vogliono smettere con questi fuochi in luoghi chiusi! La tragedia di Crans-Montana non ha insegnato nulla!” facebook

Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com