Penso ancora alle urla e ai morti in terra Il racconto della 18enne sopravvissuta alle fiamme di Crans-Montana
Una ragazza di 18 anni ricorda ancora con shock quei momenti di terrore a Crans-Montana. Un mese dopo l’incendio, i ricordi delle urla e delle persone sdraiate sul pavimento le tormentano. La giovane sopravvissuta rivela di non riuscire a dimenticare il fuoco e quelli che ha visto in quelle terribili ore.
“Un mese dopo penso ancora al fuoco, alle grida, alle persone sul pavimento che erano prive di sensi o morte”. Queste le parole al quotidiano Blick di Roze, svizzera di 18 anni, che è rimasta in coma per 18 giorni dopo l’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. Dopo oltre un mese è stata dimessa dall’ospedale belga dove era stata trasportata in estrema emergenza a causa delle ustioni di terzo grado su un’ampia porzione del proprio corpo e, infatti, per lei ora il calvario non è ancora finito, perché, per quanto vicina a casa, dovrà continuare il ricovero. Si trova ora ricoverata nell’ospedale di Morges, nel Canton Vaud, per proseguire con le cure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Crans Montana
«Jessica Moretti non ci ha aiutati, piangeva per il bar». Il racconto di una sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana: «Sento ancora le urla»
Jessica Moretti non ci ha aiutato, piangeva per il bar.
Crans Montana, il terribile racconto di Eleonora sopravvissuta all’inferno
Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni di Rimini, è tra le sopravvissute all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno.
Ultime notizie su Crans Montana
Pirozzi: Ad Amatrice ho perso 239 amici. La notte penso ancora alle urla delle persone sotto le macerieSergio Pirozzi ha chiuso in un cassetto la felpa di Amatrice e la fascia tricolore. Nella sua vita è tornato a esserci soltanto il calcio: Ora indosso la divisa della Lucchese. Ho ripreso ad allenare ... gazzetta.it
“Non la vogliono smettere con questi fuochi in luoghi chiusi! La tragedia di Crans-Montana non ha insegnato nulla!” facebook
Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com
