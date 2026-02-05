Una ragazza di 18 anni ricorda ancora con shock quei momenti di terrore a Crans-Montana. Un mese dopo l’incendio, i ricordi delle urla e delle persone sdraiate sul pavimento le tormentano. La giovane sopravvissuta rivela di non riuscire a dimenticare il fuoco e quelli che ha visto in quelle terribili ore.

“Un mese dopo penso ancora al fuoco, alle grida, alle persone sul pavimento che erano prive di sensi o morte”. Queste le parole al quotidiano Blick di Roze, svizzera di 18 anni, che è rimasta in coma per 18 giorni dopo l’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. Dopo oltre un mese è stata dimessa dall’ospedale belga dove era stata trasportata in estrema emergenza a causa delle ustioni di terzo grado su un’ampia porzione del proprio corpo e, infatti, per lei ora il calvario non è ancora finito, perché, per quanto vicina a casa, dovrà continuare il ricovero. Si trova ora ricoverata nell’ospedale di Morges, nel Canton Vaud, per proseguire con le cure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Penso ancora alle urla e ai morti in terra". Il racconto della 18enne sopravvissuta alle fiamme di Crans-Montana

Jessica Moretti non ci ha aiutato, piangeva per il bar.

Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni di Rimini, è tra le sopravvissute all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno.

