Pensione di reversibilità | nuovi limiti e importi per il 2026 Riduzioni fino al 50%

La pensione di reversibilità subirà nuove limitazioni a partire dal 2026. Le autorità hanno annunciato che gli importi verranno ridotti fino al 50% per chi riceve anche redditi dai familiari. La misura mira a contenere gli effetti economici, ma rischia di lasciare senza sostegno molte famiglie. Le modifiche entreranno in vigore tra pochi mesi, e chi beneficia di questa pensione dovrà fare attenzione ai nuovi limiti.

La pensione di reversibilità, o ai superstiti, subisce una riduzione di importo in virtù del regime di cumulabilità con i redditi dei familiari. Le riduzioni sono diverse a seconda della fascia di reddito e scattano se quest'ultimo è superiore a tre volte il trattamento minimo, rivalutato annualmente. Analizziamo in dettaglio le riduzioni di importo in base alle fasce di reddito 2026.

A partire dal 2026, gli importi delle pensioni di reversibilità subiranno una riduzione fino al 50%.

Nel 2026, cambiano le modalità di calcolo e le soglie per la pensione di reversibilità.

Pensione di Reversibilità 2026: Nuovi Limiti di Reddito e Tagli fino al 50%. La Guida Completa

