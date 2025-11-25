Auto esce di strada e si schianta contro un albero | muore conducente

Tragedia sulla Provinciale 146, nel territorio di Vitulazio. Una donna di 44 anni è morta dopo aver perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto. Il tragico impatto è avvenuto nella serata di oggi (24 novembre): il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it

auto esce di strada e si schianta contro un albero muore conducente

© Casertanews.it - Auto esce di strada e si schianta contro un albero: muore conducente

