Pellegrino Mastella vicepresidente commissione trasporti NdC | Posto chiave in settore cruciale

Pellegrino Mastella diventa vicepresidente della commissione trasporti del Consiglio regionale campano. È un risultato importante per lui, che rappresenta il settore dei trasporti in una posizione chiave. Mastella, unico sannita in maggioranza, avrà il ruolo di portare le istanze della provincia di Benevento e delle aree interne nel cuore delle decisioni regionali. Per lui si apre una nuova occasione di influenzare le scelte che riguardano il territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La vicepresidenza della Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio regionale campano a Pellegrino Mastella è un importante risultato politico, perché il consigliere regionale, unico sannita in maggioranza, potrà rappresentare le ragioni di un settore cruciale per la provincia sannita e per le aree interne in un posto chiave del processo decisionale regionale", lo scrivono i coordinamenti provinciale e cittadino di Noi di Centro. "Siamo convinti che Pellegrino Mastella potrà essere terminale fondamentale per le istanze riguardanti il trasporto pubblico nel Sannio e i numerosi dossier su urbanistica e lavori pubblici".

