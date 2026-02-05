Pedullà | Vergogna senza fine | per il petardo ad Audero all’Inter la stessa multa che la Fiorentina ebbe per uno striscione

Pedullà si scaglia contro la sanzione dell’Inter. Il giornalista critica la multa di 50mila euro per il petardo lanciato contro Audero, sostenendo che sia ingiusta e sproporzionata rispetto alla multa presa dalla Fiorentina per uno striscione. Pedullà definisce la punizione come “vergogna senza fine” e si domanda perché ci siano differenze così nette tra i due casi.

Le dichiarazioni del giornalista Alfredo Pedullà a proposito della blanda sanzione (50mila euro) comminata all'Inter per il petardo lanciato dal settore ospiti nei confronti del portiere della Cremonese Audero. Poi, il Viminale ha bloccato le trasferte degli interisti solo fino al 23 marzo. Pedullà: "La Fiorentina ha avuto 50mila euro di multa per uno striscione dei suoi tifosi che fu offensivo nei confronti della Juventus. L'Inter ha avuto la stessa sanzione per il lancio dei petardi da parte di un Ultras.

