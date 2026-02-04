Arriva solo una multa per l'Inter per il petardo ad Audero | perché la Curva e il Meazza sono salvi
L’Inter riceve una multa di 50mila euro per il petardo lanciato durante la partita contro la Cremonese. Nessuna chiusura di settori allo stadio Meazza, ma il gesto ha comunque portato alla sanzione. La Curva e il pubblico restano aperti, mentre il club deve pagare per quanto accaduto.
Nessun settore dello stadio Meazza chiuso, ma solo una multa di 50mila euro per l'Inter: questa la decisione del Giudice Sportivo dopo il lancio del petardo che ha stordito Audero in Cremonese-Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it
