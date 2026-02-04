inter multa da 50mila euro e diffida dal giudice sportivo per il petardo ad audero

L’Inter dovrà pagare 50mila euro di multa e riceve una diffida dal Giudice Sportivo dopo che un petardo lanciato da un tifoso ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita contro la Cremonese. L’episodio ha causato momenti di tensione e ha interrotto il gioco per alcuni minuti.

L’Inter è stata multata per 50mila euro e diffidata dal Giudice Sportivo della Serie A dopo che un petardo lanciato da un tifoso durante la partita contro la Cremonese ha colpito il portiere Emil Audero, causando un momento di panico e la sospensione temporanea del gioco. L’episodio si è verificato al terzo minuto del secondo tempo, nel fischio finale della gara disputata allo stadio Zini di Cremona, dove la squadra nerazzurra ha perso 2-1. Il petardo, esploso a pochi metri dal portiere avversario, ha provocato uno stordimento immediato, costringendo gli arbitri a interrompere la partita per circa tre minuti, mentre il medico del campo si precipitava sul posto per accertare le condizioni di Audero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter dopo il petardo lanciato da Audero nel match contro la Cremonese.

