Pedone investito da un' auto sul ponte Italia | 62enne grave al Maggiore

Un uomo di 62 anni è stato investito da un’auto questa mattina sul ponte Italia a Parma. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 6. La vittima è stata portata in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori, che hanno tentato di stabilizzare il 62enne prima di trasferirlo al Maggiore. La polizia sta ora raccogliendo le testimonianze per chiarire cosa sia successo.

Un uomo di 62 anni è stato investito da un'auto, mentre si trovava lungo Ponte Italia a Parma. L'episodio è avvenuto alcuni minuti prima delle ore 6 di giovedì 5 febbraio. L'allarme è scattato da subito e sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, oltre ai carabinieri. Il pedone è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi dai medici.

