Ciclista investito da un' auto lungo via Mantova | è grave all' Ospedale Maggiore

Un ciclista è stato investito da un'auto nelle primissime ore della mattinata di mercoledì 24 dicembre lungo via Mantova, nel comune di Sorbolo Mezzani. Le cause dell'incidente, avvenuto prima delle ore 7, sono in corso di ricostruzione. L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

