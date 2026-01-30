Pedone investito in via Montebello | trasportato al Maggiore

Questa sera, poco dopo le 18, un pedone è stato investito in via Montebello. Un’auto lo ha centrato e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza. L’uomo ferito è stato portato subito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Investito un pedone in via Montebello oggi poco dopo le 18. Un uomo è stato centrato da un'auto e sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza, che ha trasportato il ferito al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore. Le ferite sono stato giudicate di media gravità. .🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su via Montebello Pedone investito a Bibbiena, 58enne trasportato in ospedale Un uomo di 58 anni è stato coinvolto in un investimento pedonale avvenuto ieri sera a Bibbiena, in via Umbro Casentinese. Pedone investito alla rotonda: trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini Nel pomeriggio di mercoledì a Forlì si è verificato un grave incidente stradale presso la rotonda all'intersezione tra via Decio Raggi e viale Risorgimento. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su via Montebello Argomenti discussi: Pedone investito a Colle Val d'Elsa, muore un uomo di 61 anni in via Dante; Ragazzo di 16 anni investito e scaraventato nel fosso: è in gravi condizioni all'ospedale Bufalini; Non ce l’ha fatta, è morto in ospedale il pedone investito in Porta Nuova giovedì scorso; Un altro pedone investito: donna di 62 anni in ospedale. Via Montebello, investito un pedoneIncidente in via Montebello poco dopo le 18. Un uomo e’ stato investito da un’auto. Soccorso dal 118 e’ stato trasportato all’ospedale Maggiore con l’ambulanza: l’uomo ha riportato ferite di media gra ... gazzettadiparma.it Ancora una tragedia a Precenicco, pedone travolto e sbalzato nel canale: morto sul colpoPedone investito a Precenicco lungo la SP56: l’uomo è stato sbalzato in un canale pieno d’acqua. Inutili i tentativi di rianimazione. nordest24.it Un 24 enne è rimasto ferito a seguito di un investimento avvenuto in viale Cannata, al quartiere Paolo VI, nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio. leggi qui https://www.cronachetarantine.it/index.php/cronaca-ta/14345-paolo-vi-pedone-investito-da-unauto-che- facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.