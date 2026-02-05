Pedina donna sino in farmacia poi danneggia gli scaffali e prova a prendere la pistola di un carabiniere

Panic in una farmacia del Quartiere Africano, dove un uomo in forte agitazione ha rotto alcuni scaffali e ha tentato di prendere la pistola di un carabiniere intervenuto. La scena si è svolta in pochi minuti, causando paura tra i clienti e il personale. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo e a mettere fine alla situazione.

Panico in una farmacia al Quartiere Africano dove un uomo in stato di agitazione ha danneggiato alcuni scaffali per poi provare a prendere la pistola di uno dei carabinieri intervenuti. Bloccato non senza difficoltà è stato poi arrestato dagli stessi militari dell'Arma.Donna pedinataI fatti nel.

