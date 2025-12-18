Donna va all' Inps per un rimborso poi inveisce contro tutti e danneggia gli arredi

Una mattina di tensione ad Agropoli, dove una donna, dopo aver affrontato un disguido con l’Inps, ha perso il controllo, scatenando un caos all’interno della sede. Tra urla, atti vandalici e paura tra dipendenti e cittadini, si è rischiata una vera e propria aggressione, trasformando un semplice problema burocratico in un episodio di grande tensione.

© Salernotoday.it - Donna va all'Inps per un rimborso, poi inveisce contro tutti e danneggia gli arredi

Mattinata di tensione ad Agropoli, dove si è rischiata un’aggressione all’interno della sede Inps. Intorno alle 11 una giovane donna ha dato in escandescenze negli uffici, compiendo atti vandalici e seminando il panico tra dipendenti e utenti. Secondo quanto ricostruito, la donna – originaria del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Agropoli, caos alla sede Inps: donna danneggia gli uffici e aggredisce i presenti - Tensione ad Agropoli: una donna danneggia la sede Inps di via De Gasperi e lancia oggetti contro utenti e personale. infocilento.it

