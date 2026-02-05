Pediatria a Oristano | genitori chiedono maggiore supporto sanitario per i bambini

Nei giorni in cui la salute dei bambini è una priorità, la comunità di Oristano chiede più supporto ai servizi sanitari. I genitori si lamentano della mancanza di disponibilità e di strutture adeguate, e chiedono interventi urgenti per garantire assistenza tempestiva ai loro figli. La situazione rimane tesa, mentre le famiglie sperano in risposte rapide.

**Oristano, 5 febbraio 2026 – 19:46** Nei giorni in cui la salute dei bambini è una priorità, la comunità oristanese è in cerca di soluzioni concrete. A causa dell’emergenza pediatria, genitori e rappresentanti dell’Azienda sanitaria hanno affrontato un incontro significativo, in cui si è discusso del mancato accesso a consulenze e del ritardo nell’attivazione di nuovi ambulatori. È stato l’evento più rilevante della giornata, un incontro tra la direttrice generale dell’ASL di Oristano, Grazia Cattina, e i genitori, composti da Alessio Fanari, Anna Tassara, Sarah Menouer, insieme alla pediatra Maria Antonietta Grimaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pediatria Oristano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pediatria Oristano

Oristano, bambini senza pediatra: incontro fra Asl e genitoriDopo la protesta dei passeggini le famiglie attendono gli Ascot per i bimbi e medici dedicati ... msn.com

Bimbi senza pediatra, a Baratili sfilano i passeggini vuotiSopra ogni passeggino, una cinquantina, frasi forti: Senza cura l’infanzia si spegne, Un paese vivo ha bambini protetti, Dove non nascono bambini il paese muore. Tutto questo in strada. unionesarda.it

Solidarietà e doni per la Pediatria del San Martino di #Oristano Tutte le news www.supertvoristano.it Segui il nostro canale Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VaPKsV52phHQlbxsBv0a/1831 #AristanisTV #canale77 #oristano facebook