Alla vigilia di Natale, i Vigili del Fuoco di Lecco hanno portato un soffio di gioia e solidarietà tra i corridoi dell'ospedale Manzoni. Mercoledì 24 dicembre una delegazione dei pompieri lecchesi, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo e gli Amis di Pumpier di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - I Vigili del Fuoco illuminano la Pediatria: doni ai bambini e solidarietà al personale sanitario

Leggi anche: Cade in casa mentre è sola, i vicini la sentono chiedere aiuto: anziana soccorsa da vigili del fuoco e personale sanitario

Leggi anche: Festa in Pediatria, i giocatori dell’Empoli portano doni ai bambini ricoverati al San Giuseppe

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

?? Natale in corsia: i pompieri di Lecco portano doni e sorrisi ai bambini dell'ospedale Manzoni; Giornata speciale per i piccoli pazienti del reparto di pediatria.

I Vigili del Fuoco consegnano doni ai bambini in Pediatria - Nella Vigilia di Natale, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Lentini hanno illuminato il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lentini con una visita piena di calore e solidarietà, consegnando ... siracusanews.it