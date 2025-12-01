Famiglia nel bosco primo pranzo di Nathan nella nuova casa Giovedì i genitori in tribunale | i legali chiedono il rientro dei bambini

1 dic 2025

Prima giornata nella nuova casa. Selfie, sorrisi e pranzo con pasta fatta a mano preparata dal ristoratore Armando Carusi insieme con la figlia Leonora. Nathan Trevallion, il papà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

