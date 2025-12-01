Sensi e i riformisti del Pd | Il partito sia plurale Serve un vero percorso unitario

Roma, 1 dicembre 2025 – Onorevole Filippo Sensi, esponente di punta dell’area riformista, la partecipazione della segretaria Elly Schlein alla kermesse di Montepulciano sancisce un allargamento della maggioranza Pd? “Mi pare un dato di fatto da ormai molto tempo. A Montepulciano si è formalizzato, e allargato ad alcune sensibilità, il cosiddetto “correntone“ di maggioranza per far valere il proprio sostegno alla segretaria. Ma di fatto dagli ultimi mesi anche l’area di Energia popolare fa organicamente parte della maggioranza, non solo in virtù della “gestione unitaria“. Ciò lascia in sostanza solo ai riformisti il compito di fare la minoranza interna in un rapporto di interlocuzione sia con Schlein che con la maggioranza che auspichiamo fecondo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sensi e i riformisti del Pd: “Il partito sia plurale. Serve un vero percorso unitario”

