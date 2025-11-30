I riformisti del Pd fanno sentire la loro voce a Elly Schlein | Il futuro del partito dipende anche da noi

Prato – Il messaggio politico che arriva da Prato è chiaro: i riformisti non sono solo un gruppo interno al Pd, ma una forza che vuole essere protagonista del futuro del partito, con proposte concrete per affrontare le sfide economiche del Paese. A poco più di un mese dal primo ritrovo a Milano, l’iniziativa, dal titolo Innovare per competere, le nuove sfide della manifattura, ha visto la partecipazione di economisti, politici e sindaci uniti nella volontà di dare un contributo concreto al futuro del Pd e dell’industria italiana. Un incontro che, oltre a trattare temi tecnici ed economici, ha avuto un chiaro significato politico: far sentire la voce di chi, dentro il partito, si sente pronto a dare battaglia per un Pd più inclusivo e capace di confrontarsi sulle grandi questioni del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

