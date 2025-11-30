I riformisti del Pd fanno sentire la loro voce a Elly Schlein | Il futuro del partito dipende anche da noi
Prato – Il messaggio politico che arriva da Prato è chiaro: i riformisti non sono solo un gruppo interno al Pd, ma una forza che vuole essere protagonista del futuro del partito, con proposte concrete per affrontare le sfide economiche del Paese. A poco più di un mese dal primo ritrovo a Milano, l’iniziativa, dal titolo Innovare per competere, le nuove sfide della manifattura, ha visto la partecipazione di economisti, politici e sindaci uniti nella volontà di dare un contributo concreto al futuro del Pd e dell’industria italiana. Un incontro che, oltre a trattare temi tecnici ed economici, ha avuto un chiaro significato politico: far sentire la voce di chi, dentro il partito, si sente pronto a dare battaglia per un Pd più inclusivo e capace di confrontarsi sulle grandi questioni del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
I riformisti del @pdnetwork ci fanno sapere che voteranno convintamente NO sulla separazione delle carriere (molti di loro erano favorevoli) ma vogliono discutere su come si comunicherà questo NO. Il che non vuol dire nulla. Renzi faceva della separazione Vai su X
L'emendamento di Marrone sulla sua legge sull'edilizia sociale ha preso in castagna le opposizioni, così la capogruppo dem finisce nuovamente nel mirino dei suoi: in chat le chiedono spiegazioni ma lei fa spallucce. I riformisti silenti, malumori nell'area Schle - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd o è riformista o non è. L'intervento di Filippo Sensi a Prato - Le nuove sfide della manifattura", organizzato dai riformisti nella città toscana (mentre gli Schleiniani sono a Montepulciano) ... Come scrive ilfoglio.it
**Pd: 'Innovare per competere', evento riformisti dem sabato a Prato** - Dopo quello di Milano sulla crescita, sabato mattina a Prato si farà il punto su innovazione e competizione con ospiti ed esperti in m ... Si legge su msn.com
Cosa vogliono i riformisti (del Pd)? - I riformisti del Pd si riuniscono a Milano, riportano le cronache politiche di venerdì 24 ottobre. Scrive huffingtonpost.it