Domani il Partito Democratico si riunisce per la sua direzione. Prima dell’incontro, i riformisti del partito si sono incontrati per discutere e capire quali saranno i temi principali. La riunione sarà l’occasione per ascoltare le opinioni e valutare le prossime mosse di fronte alle sfide politiche. Schlein, leader del partito, guiderà la discussione.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - I riformisti del Pd si sono sentiti per fare il punto prima della Direzione dem di domani. Da settimane veniva sollecitato un momento di confronto da parte della minoranza. Ora è arrivato. E i riformisti fanno sapere che ci andranno senza posizioni precostituite. "Nessun no preconcetto. Ascolteremo la relazione della segretaria e poi, sulla base dell'intervento di Schlein, interverremo", si spiega. Certo non verranno taciuti elementi di frizione delle ultime settimane: dagli strascichi del 'caso' Delrio sul ddl antisemitismo fino alla polemica delle ultime ore a proposito dell'accostamento a Casapound di chi vota Sì al referendum e ancora ieri le perplessità dell'area riformista sull'opportunità di una mozione unitaria del centrosinistra sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Pd: domani Direzione con Schlein, riunione riformisti 'ascolteremo e valuteremo'**

