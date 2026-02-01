Migliaia di controlli e 850 sanzioni Polizie locali del Sempione unite per la sicurezza nelle città

La polizia locale dell’Asse del Sempione ha controllato quasi 2.800 veicoli in un anno, identificato oltre 2.000 persone e multato 854 automobilisti per violazioni stradali. I controlli sono stati svolti da 15 comandi uniti in un’unica aggregazione, che copre un’area di 228mila residenti con 163 operatori in campo.

In un anno sono stati controllati 2.810 veicoli, identificate ben 2.012 persone e gli operatori hanno elevato 854 verbali per violazioni della sicurezza stradale: è uno dei dati che caratterizzano il lavoro nel 2025 dell’ Aggregazione delle polizie locali dell’Asse del Sempione, 15 comandi riuniti (Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese) che servono un bacino di 228mila residenti con 163 operatori. Il bilancio è stato presentato ieri a Palazzo Leone da Perego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sono iniziati i corsi di guida sicura rivolti alle Polizie Locali presso lo StrasicuraPark di Montecchio, un progetto promosso da Formula Guida Sicura di Grosseto.

