Giugliano accoltella fidanzata alla schiena dopo lite sull’Asse Mediano | donna operata d’urgenza

Una lite tra fidanzati si è conclusa con un’aggressione grave a Giugliano. L’uomo ha accoltellato la donna alla schiena in una piazzola di sosta sull’Asse Mediano. La donna è stata portata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un intervento. La vicenda potrebbe essere finita come un femminicidio evitato per un soffio. Ora le forze dell’ordine indagano sui motivi dell’aggressione.

Poteva trasformarsi nell'ennesimo femminicidio l'accoltellamento consumato in una piazzola di sosta sull'Asse Mediano ai danni di una donna, nel territorio di Giugliano. Un uomo di circa trent'anni, originario di Pozzuoli, avrebbe ferito gravemente la compagna al culmine di un'accesa discussione scoppiata all'interno dell'auto. A riportare la notizia è Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione, la donna, nel tentativo di allontanarsi dal veicolo per mettersi in salvo, è stata raggiunta da diversi fendenti inferti con un'arma da taglio che l’hanno raggiunta alle gambe e alla schiena. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, accoltella fidanzata alla schiena dopo lite sull’Asse Mediano: donna operata d’urgenza Approfondimenti su Giugliano Accoltellamento ?Giugliano, accoltella la compagna alla gamba e alla schiena: donna operata d'urgenza Nella notte, a Giugliano, un uomo ha accoltellato la compagna alla gamba e alla schiena in una sosta di parcheggio lungo l’Asse Mediano. Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra auto e scooter, centauro grave Questa mattina si è verificato un grave incidente sull’Asse Mediano a Giugliano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giugliano Accoltellamento Argomenti discussi: Giugliano, accoltella fidanzata alla schiena dopo lite sull'Asse Mediano: donna operata d'urgenza. Giugliano, accoltella la compagna alla gamba e alla schiena: donna operata d'urgenzaUn grave episodio di violenza si è verificato nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo una sosta di parcheggio dell’Asse Mediano, ... msn.com "Egregio signor Borrelli Volevo farle vedere le condizioni in cui versa L'asse mediano perimetrale Melito Scampia tra allagamenti dovuti a piogge e immondizia ed erba incolta, elementi pericolosissimi per la viabilità. A nulla sono valse le molteplici mail inviate facebook Cagliari, auto finisce contro una betoniera: lunghe code sull’Asse Mediano x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.