Patty Pravo e il toyboy 33enne Simone Folco rompe il silenzio | la verità sulla loro relazione dopo anni di gossip

Patty Pravo e Simone Folco, il suo compagno di 33 anni, rompono finalmente il silenzio. Dopo anni di rumors e indiscrezioni, lui racconta la verità sulla loro relazione, smentendo le voci di gossip che circolano da tempo. La cantante e il giovane hanno deciso di uscire allo scoperto, mettendo fine alle speculazioni sulla loro differenza d’età e sulla loro storia.

Per anni i rotocalchi, i siti di gossip e persino quotidiani autorevoli hanno raccontato la stessa storia: Patty Pravo, icona senza tempo della musica italiana, avrebbe trovato l’amore tra le braccia di un ragazzo molto più giovane. Simone Folco, 33 anni, indicato come il toyboy della cantante, il compagno fedele da oltre un decennio. Una narrazione romantica, certamente, che ha alimentato l’immaginario collettivo e fatto discutere salotti e social. Eppure, questa storia d’amore non è mai esistita. A svelare la verità è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi, seguendo un filo che porta dritto alla realtà dei fatti: Simone Folco non è il fidanzato di Nicoletta Strambelli, questo il vero nome di Patty Pravo, ma il suo assistente personale, collaboratore e soprattutto lo stilista che cura la sua immagine. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Simone Folco, lo stylist della cantante Patty Pravo, esce allo scoperto e racconta la verità sul loro rapporto.

Simone Folco, da anni, lavora come assistente personale e curatore d’immagine di Patty Pravo.

L'assistente personale, stylist ma soprattutto couturier di Patty Pravo, Simone Folco, al suo fianco da molti anni, ci svela in anteprima (quel tanto che si può) gli outfit della diva amata anche da Madonna pensati per il Festival di Sanremo x.com