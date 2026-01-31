Simone Folco, da anni, lavora come assistente personale e curatore d’immagine di Patty Pravo. È un nome che spesso si vede accanto alla cantante, ma poco si sa di lui. Designer di professione, ha costruito la sua carriera accompagnando Patty in ogni fase, dalla scelta degli abiti alle strategie di immagine. Oggi è considerato una figura fondamentale nel suo entourage, sempre al suo fianco.

Designer, curatore d’immagine e assistente personale, Simone Folco è ormai da anni una figura indispensabile nella vita di Patty Pravo. Un uomo che ha cambiato l’esistenza della cantante, accompagnandola non solo nella sua vita professionale, ma anche in una relazione fuori dagli schemi, caratterizzata da una grande differenza d’età e da un rapporto intenso e duraturo. Chi è Simone Folco, la carriera e il legame con Patty Pravo. Simone Folco è nato nel 1992 ed è un designer e curatore d’immagine. La sua storia pubblica inizia quando, poco più che ventenne, entra nella sfera professionale di Patty Pravo come assistente personale e responsabile dell’immagine scenica e dei costumi dell’artista. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Simone Folco, il compagno e assistente di Patty Pravo

Approfondimenti su Patty Pravo Simone Folco

Simone Folco è il giovane fidanzato di Patty Pravo, con cui sta da più di tredici anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Patty Pravo Simone Folco

Argomenti discussi: Chi è Simone Folco, il giovane fidanzato di Patty Pravo e suo assistente personale; Patty Pravo, chi è il nuovo fidanzato Simone Folco: Esistono diversi tipi di amore. 40 anni di differenza? A noi non importa; Patty Pravo e Simone Folco, un amore che rompe gli schemi: oltre 40 anni di differenza e un'intesa non da tutti; Patty Pravo sorprende tutti con Simone Folco, amore oltre ogni regola.

Simone Folco chi è? Biografia, età, altezza, che lavoro fa, carriera, compagna, Instagram e vita privataSimone Folco: chi è il designer e stylist di Patty Pravo Simone Folco (Roma, 1992) è un stylist, designer di moda e assistente personale della celebre cantante italiana Patty Pravo. Altezza e peso non ... spettegolando.it

Chi è Simone Folco, il giovane fidanzato di Patty Pravo e suo assistente personaleSimone Folco è il fidanzato di Patty Pravo, più giovane di lei di oltre quarant’anni: curatore d’immagine e assistente personale della cantante ... fanpage.it

Patty Pravo, 77 anni, e Simone Folco, 36, sono una coppia solida da oltre 13 anni. Nonostante la differenza di età, il loro legame si fonda su affetto, complicità e rispetto reciproco. | Da Rumors.it - facebook.com facebook

Patty Pravo e l'amore per Simone Folco e i 40 anni di differenza #pattypravo tgcom24.mediaset.it/spettacolo/pat… x.com