Pattinaggio di figura | Chock-Bates trionfano in scioltezza a Skate America e staccano il pass per le Finals
Va in archivio ancora senza sorprese la prova riservata alla danza sul ghiaccio, penultimo segmento valido per Skate America 2025, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento presso l’Herb Brooks Arena di Lake Placid. A vincere senza patema alcuno sono stati infatti Madison Chock-Evan Bates, saliti vistosamente di colpi rispetto alla prima uscita della Cup Of China. I Campioni Mondiali in carica nella fattispecie hanno apportato alcune modifiche significative al programma lungo, rifinendo alcuni dettagli ed inserendo nuovamente un sollevamento molto apprezzato già presentato alcune stagioni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
