Mille si apre in un’intervista sincera, raccontando il suo percorso: dagli esordi con la band a X Factor fino alla decisione di intraprendere la carriera da solista. La cantante si descrive come una persona schietta, con una voce che colpisce subito e un carattere che non passa inosservato.

È la voce la seconda cosa che colpisce incontrando la cantautrice Mille (dopo il look eccentrico e prima della simpatia senza filtri): profonda nelle canzoni, a tu per tu è alta e cristallina. «Perché sono cresciuta a Velletri, dove si parla acuto e a macchinetta. Con la logopedia mi sono centrata e ho imparato a respirare, che è sempre utile». L’appuntamento è in tarda mattinata in una zona semi-centrale di Milano, davanti a un cappuccino con latte d’avena. «È il mio baretto preferito, sotto casa». L’intervista di Amica a Mille. Nell’ultimo singolo Posologia immagina una prescrizione per sopravvivere al quotidiano: qual è la sua ricetta? Circondarsi solo di persone che ci piacciono e saper dire i giusti sì e no. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La cantautrice Mille si racconta ad Amica. Dagli esordi a X Factor con la band alla nuova carriera da solista. L'intervista

