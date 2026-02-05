Due automobilisti sono finiti in manette a Parma per aver guidato sotto l’effetto di droga. Le agenti hanno fermato le auto in una zona trafficata del centro durante un servizio di controllo svolto di sera. Entrambi sono stati trovati positivi ai test e hanno subito il ritiro della patente. La polizia ha usato attrezzature sanitarie specializzate per verificare lo stato dei conducenti sul posto.

**Le poliziotte di Parma hanno arrestato due automobilisti che guidavano dopo aver consumato droga.** Il servizio straordinario, condotto in serata e con un’attrezzatura sanitaria dedicata, si è svolto in pieno fine settimana a Parma, in una zona di alta densità di traffico, per contrastare la guida in stato di ebbrezza o alterazione derivante da sostanze stupefacenti. Le operazioni, condotte con pattuglie della Sezione Polizia Stradale, hanno portato alla verifica di oltre quaranta persone, tra cui trentatré conducenti di autovetture. Alcuni di loro sono stati individuati in stato di evidente intossicazione, con l’uso di sostanze illegali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patente ritirata per automobilisti che hanno guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

