Al volante dell' auto sotto effetto di alcol o sostanze patente ritirata a 35 persone

Negli ultimi giorni, i controlli dei carabinieri della Compagnia di Penne hanno portato al ritiro di 35 patenti di guida a causa di conducenti trovati sotto effetto di alcol o sostanze. Un impegno costante per garantire la sicurezza sulle strade della provincia di Pescara e prevenire incidenti causati da comportamenti pericolosi alla guida.

Sono ben 35 le patenti di guida che sono state ritirate dai carabinieri della Compagnia di Penne nel corso dei controlli eseguiti negli ultimi giorni lungo le strade della provincia di Pescara.Il dispositivo messo in campo dal Comando provinciale, che ha visto coinvolto il nucleo operativo e.

