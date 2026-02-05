Passero Alleanza Assicurazioni | Ora integriamo nostre competenze a finanza

La compagnia assicurativa Passero di Alleanza Assicurazioni annuncia un passo avanti: integra nuove competenze legate alla finanza. L’azienda spiega che si tratta di un’evoluzione naturale, che nasce dalla volontà di ampliare le proprie capacità. Fino ad ora, Passero si è concentrata sul settore assicurativo, offrendo principalmente protezione e coperture. Ora, vuole espandersi e affrontare anche il mondo della finanza, combinando le esperienze già acquisite con nuove competenze.

“Si tratta di un cambiamento basato su un'evoluzione di competenze. Noi veniamo da un settore assicurativo dove le competenze sono tipicamente sul versante della protezione delle assicurazioni”. Ora, è necessario “integrare queste competenze con una maggiore attenzione alle tematiche di carattere finanziario. Così come le banche, che entrano nelle assicurazioni, devono integrare competenze assicurative presso i loro dipendenti”. A dirlo Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, alla Convention 2026 “Next To The Future” di Alleanza Assicurazioni, storica Compagnia del gruppo Generali, nel corso della quale ha presentato le linee strategiche del nuovo anno all’insegna di “Next”: la trasformazione industriale che punta sull’evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Passero (Alleanza Assicurazioni): “Ora integriamo nostre competenze a finanza” Approfondimenti su Passero Alleanza Alleanza Assicurazioni con 'Next'' accelera trasformazione e innova modello di business Alleanza Assicurazioni accelera sui propri piani di crescita. Costruzioni e scuola, nasce una nuova alleanza per le competenze del territorio È stata firmata questa mattina una collaborazione tra Ance Avellino e il Provveditorato agli studi di Avellino, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nel settore delle costruzioni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Passero (Alleanza Assicurazioni): “Ora integriamo nostre competenze a finanza” Ultime notizie su Passero Alleanza Argomenti discussi: Next rivoluziona Alleanza, Fancel e Passero svelano la nuova stagione dell’insurbanking. Alleanza Assicurazioni guida la trasformazione e punta sull'insurbankingGENOVA - Alla Convention 2026 Next To The Future Alleanza Assicurazioni, storica compagnia del gruppo Generali, presenta le linee strategiche del nuovo anno all'insegna di Next: la trasformazione ... laprovinciacr.it Alleanza accelera nell'insurbankingAlleanza Assicurazioni accelera la trasformazione industriale e innova il modello di business con l'insurbanking attraverso il consolidamento della partnership con Banca Generali. (ANSA) ... ansa.it L’educazione finanziaria e assicurativa torna in TV! Seguici e scopri tutte le novità. #AlleanzaAssicurazioni #educazionefinanziariaassicurativa #adv facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.