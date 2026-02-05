Alleanza Assicurazioni con ' Next' ' accelera trasformazione e innova modello di business

Alleanza Assicurazioni accelera sui propri piani di crescita. Durante la convention

Genova, 5 feb. - (Adnkronos) - Alla Convention 2026 “Next To The Future” Alleanza Assicurazioni ha presentato le linee strategiche del nuovo anno all'insegna di 'Next': la trasformazione industriale che - si sottolinea in una nota - punta sull'evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento. La Compagnia torna ai Magazzini del Cotone a Genova, città dove è stata fondata nel 1898 da Evan Mackenzie insieme ad altri compagni d'impresa. Davanti a una platea di mille persone tra manager, consulenti e personale di sede e oltre 9 mila collegate da 28 sale cinematografiche italiane, l'Amministratore Delegato Davide Passero ha tracciato la roadmap per il 2026 e ripercorso i risultati dell'anno passato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

