Analisi genetica dei resti | promesse e pericoli di una scienza in cerca di risposte certe

Gli investigatori hanno annunciato che il cranio trovato nella torre di Montefiorino appartiene a Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel 2015. Si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie alle analisi genetiche sui resti. Ora, le speranze di risolvere il caso sembrano più vicine, anche se ci sono ancora molte incognite. La famiglia attende con ansia ulteriori conferme, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire cosa sia successo realmente alla giovane donna.

Nel cuore della Romagna, nella torre di Montefiorino, a pochi chilometri da Modena, è stato ritrovato il cranio di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2015. L’annuncio del ritrovamento ha acceso nuovamente l’interesse di un’intera regione e ha riportato alla luce un caso che, per anni, ha tenuto banco tra le cronache italiane. L’indagine, ripartita con forza dopo decenni di silenzi e incertezze, punta ora su un’analisi genetica approfondita dei resti, ma anche su una ricerca metodica nei dintorni del luogo del ritrovamento. L’obiettivo è chiaro: ricostruire con precisione il momento del decesso, capire come la vittima sia finita lì e, soprattutto, identificare chi potrebbe essere responsabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

