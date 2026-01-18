Scienza nel Dna dei super anziani due fattori che proteggono dall’Alzheimer

Recenti studi hanno identificato due fattori genetici presenti nei cosiddetti ‘super anziani’ over 80, che contribuiscono a proteggerli dall’Alzheimer. Questi individui mantengono funzioni cognitive paragonabili a quelle di persone molto più giovani, offrendo spunti importanti per comprendere i meccanismi di resistenza alla malattia. La scoperta apre nuove prospettive per la ricerca e possibili strategie di prevenzione.

Scoperti due fattori genetici cruciali che proteggono dall’Alzheimer i cosiddetti ‘super anziani’, ovvero gli over-80 con funzioni cognitive paragonabili a quelle di persone di 20 o 30 anni più giovani. Il risultato, frutto di un grande studio condotto su 18.000 anziani di otto Paesi, è pubblicato sulla rivista Alzheimer’s & Dementia dai ricercatori del Vanderbilt University Medical Center negli Stati Uniti. Lo studio si è focalizzato in particolare su due varianti genetiche legate all’Alzheimer: il gene APOE-epsilon 4, che aumenta il rischio di malattia a esordio tardivo, e il gene APOE-epsilon 2, che invece conferisce protezione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

