La Puglia sottoscrive la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace Ieri la firma dell' assessore regionale Cristian Casili

La Regione Puglia ha espresso il suo sostegno alla candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace, promossa dall’associazione brindisina “L’Isola che non c’è”. Ieri, l’assessore regionale Cristian Casili ha formalizzato il proprio appoggio con la firma ufficiale. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà vissute dai minori nella Striscia, sottolineando l’importanza della pace e dei diritti umani.

La Regione Puglia supporta la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace, promossa dall'associazione brindisina "L'Isola che non c'è". A ribadirlo è l'assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili, intervenuto a nome della Regione nel corso di un incontro pubblico per la sottoscrizione della candidatura, tenutosi nel pomeriggio di oggi nel Salone degli Affreschi dell'università "Aldo Moro" di Bari. "In un periodo storico in cui si parla – talvolta in maniera strumentale e politica – di questo riconoscimento, ci sembra doveroso ricordare le terribili sofferenze quotidiane del popolo palestinese e in modo particolare dei suoi figli più giovani.

